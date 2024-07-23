هذه شروط إيداع الطعون للراغبين في الترشح للرئاسيات المرفوضة ملفاتهم

حدّدت المحكمة الدستورية شروط وكيفيات إيداع طعون الراغبين في الترشح للإنتخابات الرئاسية في حال رفض ملف ترشحهم.

وأضافت المحكمة الدستورية في بيان لها، أنه في حال رفض ترشح أحد الراغبين في الترشح لانتخاب لرئيس الجمهورية من قبل السلطة المستقلة للإنتخابات. يحق له الطعن في قرار الرفض لدى المحكمة الدستورية. كما ان الطعن يكون وفق الشروط الأساسية.

وعن شروط الطعن، أفادت المحكمة أن يكون المعني قد صدر في حقه قرارا من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يقضي برفض ترشحه. ويجب أن يودع الطعن لدى أمانة المحكمة الدستورية من قبل المعني. أو ممثله المؤهل قانونا في أجل أقصاه 48 ساعة من تبليغه قرار الرفض. كما يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني أو ممثله المؤهل قانونا.