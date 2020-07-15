هذه شروط استيراد المواد الأولية والمواد الموجهة للبيع على حالتها

تحصل موقع “النهار اونلاين” على نموذج من دفتر الشروط المتعلق بتحديد كيفيات وشروط استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.

وحسب النموذج فإن هذا الشروط تهدف إلى تحديد الالتزامات الوجاب احترامها والشروط الواجب توفرها لممارسة هذه الأنشطة.

وتمارس هذه الأنشطة بمستخرجات سجلات تجارية وفقا لمدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري و تحمل رموز نشاطات متجانسة تابعة لمجموعة نشاطات فرعية واحدة.

وحسب دفترة الشروط فإن شهادة الالتزام بالشروط يتم منحها من قبل مديرية التجارة الولائية بعد الاكتتاب في دفتر الشروط

ويقدم المتعامل التجاري كل الوثائق المتعلقة بنشاطه التجاري سواء تعلق الأامر بالعقار المستغل أو المركبات المستعملة في هذا النشاط بالإضافة إلى الوثائق الصادرة عن الجهات المختصة.

كما ألزم دفتر الشروط على الشركة عن تحوز على مقر لائق ومستغل فعليا لممارسة النشاط التجاري ومقر اجتماعي مجهز بكل وسائل الاتصال.

كما يلزم الدفتر بأن توظف الشركة ثلاثة مستخدمين على الاقل، من ضمنهم مستخدم واحد متخصص في نشاط، الممارس، فضلا عن حيازتها على الوثائق اللازمة التي تثبت حيازتها أو تأجيرها للمنشا الأساسية.

كما يلزم دفتر الشروط الخاص بهذا النشاط تقديم كل التصاريخ القانونية بما فيا التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي، المصادقة على الحسابات الاجتماعية من قبل محافظ الحسابات، ونسخة من بوابة الاشتراك في الصندوق الوطني للسجل التجاري