هذه شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر

حدّدت الوزارة الأولى شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها حسبما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

حيث وبناء على الدستور لاسيما المادتان 99_4 و143 الفقرة 2 يرسم ما يلي يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي.

رقم 15_04 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق لـ 22 جانفي 2004.

الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها بمادة 11 مكرر .

حيث يمنح للمواطنين المستفيدين من قرض بعنوان القرض المصغر لشراء المواد الأولية الذين سددوا المبلغ الكلي للقرض الأول.

قرض جديد بدون فوائد بعنوان شراء المواد الأولية ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض بدون فوائد 100 ألف دينار.

ويمكن أن يصل هذا القرض إلى 250 ألف دينار على مستوى ولايات أدرار، بشار، تندوف، بسكرة، الوادي، ورقلة، غرداية، الأغواط، إيليزي وتامنغست.

بالإضافة إلى قرض جديد بدون فوائد بعنوان إحداث أنشطة موجه لإقتناء عتاد صغير ومواد أولية لازمة للإنطلاق في المشروع.

يكمل المساهمة المالية للمستفيد والقرض البنكي المذكور في المادة 6 من هذا المرسوم ويحدد مبلغ هذا القرض بدون فوائد بـ 29 بالمائة.

من الكلفة الإجمالية للنشاط والتي لا يمكن أن تتجاوز مليون دينار.