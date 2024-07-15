هذه شروط الإلتحاق بالمدارس العليا للأساتذة

حدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط ومعدلات الإلتحاق بالمدارس العليا للأساتذة.

وحسب المنشور الوزاري لحاملي البكالوريا الجدد، فإن التسجيل النهائي يكون عن طريق مقابلة شفوية تنظمها المدرسة العليا للأساتذة المعنية. كما أن التسجيل يخضع لتقديم شهادة طبية تثبت الصحة الجيدة للطالب.

وعلى الراغب في دراسة لغة عربية “أستاذ الإبتدائي” يجب ان يكون المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا 13 من 20. واختيار الفرع مشروط بالحصول على علامة تساوي أو تفوق 13/20 في مادتي اللغة العربية والرياضيات. كما أن الأولوية للحاصلين على بكالوريا علوم تجريبية ورياضيات، وثانيا أداب وفلسفة لغات أجنبية، رياضي تقني وتسيير واقتصاد.

أما لغة فرنسية ولغة إنجليزية “أستاذ تعليم ابتدائي” الأولوية لشعبة آداب وفلسفة ولغات أجنبية ويجب ان يكون المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا 13 من 20. واختيار الفرع مشروط بالحصول على علامة تساوي أو تفوق 13/20 في اللغة الفرنسية. والإنجليزية.

أما دراسة اللغة الأمازيغية والتربية البدنية فالتسجيل يكون في جميع الشعب، يتم الترتيب على اساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.

في حين أشار المنشور إلى أن الإلتحاق بالمدرسة العليا للأساتذة لدراسة لغة وأدب عربي “أستاذ في المتوسط والثانوي” فالأولوية لشعبة آداب وفلسفة ولغات أجنبية. ويتم الترتيب على أساس المعدل المحصل عليه في البكالوريا والذي يفوق 14 من 20. وفي اختيار الفرع مشروط الحصول على علامة تساوي أو تفوق 13/20 في اللغة العربية.

أما لغة فرنسية وإنجليزية “أستاذ في المتوسط والثانوي الأولوية لشعبة اداب وفلسفة ولغات أجنبية، ثم تليها علوم تجريبية ورياضيات وتقني رياضي. ويتم الترتيب على أساس المعدل المحصل عليه في البكالوريا والذي يفوق 14 من 20. وفي اختيار الفرع مشروط الحصول على علامة تساوي أو تفوق 13/20 في اللغة الفرنسية والإنجليزية. وهي نفس الشروط المطبقة على أستاذ تاريخ وجغرافيا في المتوسط.

أما الموسيقى “تعليم متوسط” الأولوية لشعبة الفنون. ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا.

أما بالنسبة لإعلام آلي أستاذ المتوسط، الأولوية لشعبة رياضيات، علوم تجريبية وتقني رياضي. يتم الترتيب على أساس المعدل المحصل عليه في البكالوريا 14 من 20 .ويكون المعدل الحسابي مابين علامتي الرياضيات والفيزياء يساوي أو يفوق 13 من 20. في حين علوم طبيعية “استاذ المتوسط ” الأولوية علوم تجريبية ورياضيات، والمعدل المحصل عليه 14 من 20 وعلامتي العلوم الطبيعية والرياضيات يفوق 13/20.

في حين الإلتحاق بالمدرسة العليا لدراسة الرياضيات “استاذ متوسط” يتم الترتيب على أساس المعدل المحصل عليه في البكالوريا 14 من 20. و المعدل الحسابي بين علامتي الرياضيات والفيزياء يفوق 13/20. أما أستاذ متوسط في علوم فيزيائية وتكنولوجية يتم الترتيب على أساس المعدل المحصل عليه في البكالوريا 14 من 20. وعلامة الرياضيات والفيزياء تفوق 13/20.

في حين على الراغبين الإلتحاق بالمدرسة العليا للأساتذة من أجل دراسة الفلسفة، فيتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه. والمشاركة في الترتيب يجب أن يكون المعدل المحصل عليه في البكالوريا يفوق 12/20 وعلامة الفلسفة تساوي أو تفوق 12/20.