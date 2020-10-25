هذه شروط الإلتحاق بالمدرسة العليا للمصرفة

تم تحديد شروط الإلتحاق بالمدرسة العليا للمصرفة بخصوص الدفعة الأولى ليسانس للموسم الدراسي 2020-2021.

كشفت المدرسة العليا للمصرفة، اليوم الأحد، عن شروط الإلتحاق بأول دفعة ليسانس تخصص “مناجمنت وبنك”، بالنسبة لمتحصلي شهادة الباكالوريا.

وحدد المدرسة العليا للمصرفة شرط حصول المترشحين على معدل لا يقل عن 15/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية.

فيما اشترطت ذات المدرسة معدل 16/20 بالنسبة لشعبة تسيير واقتصاد.

وفتحت المدرسة باب التسجيل أمام متحصلي شهادة البكالوريا في الفترة الممتدة ما بين 20 اكتوبر الى غاية 2 نوفمبر 2020.