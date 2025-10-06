هذه شروط الاستفادة من العطلة الأكاديمية للطلبة الجامعيين

منحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الجامعيين فرصة الاستفادة من عطلة أكاديمية لأسباب استثنائية. على غرار مرض مزمن معيق عطلة أمومة،الخدمة الوطنية أو حالة قوة قاهرة.

وحسب القرار الوزاري الخاص بعملية التسجيل في الطورين الأول والثاني فقد أكدت الوزارة أنه تمنح العطلة الأكاديمية لسنة جامعية واحدة خلال مسار التكوين.على أن لا تحتسب مدة العطلة الأكاديمية كتأخر بيداغوجي.

ويجب أن يكون طلب العطلة الأكاديمية مرفقا بمبررات تمنحها المصالح المخولة و تبلغ المؤسسة عبر منصة قطاع التعليم العالي عن كل طالب مسجل حصريا عبر الخط ومستفيد من عطلة أكاديمية.

وأكد القرار الوزاري أن الحد الأقصى لمدة العطلة الأكاديمية حدد بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط خلال مسار تكوين الطالب. إلا في حالات القوة القاهرة مثل استشفاء طويل المدة، وضع عائلي اجتماعي استثنائي.

و في حالة ما إذا قرر الطالب تمديد العطلة الأكاديمية. يقوم بإيداع طلب التمديد لدى المصالح البيداغوجية مرفقا بالمبررات اللازمة وذلك قبل استيفاء مدة العطلة الأكاديمية، دون طلب إعادة الإدماج.

كما يمكن للطالب بعد انتهاء مدة العطلة الأكاديمية. طلب إعادة الإدماج لدى المصالح البيداغوجية لمؤسسته.