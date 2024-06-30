هذه شروط الالتحاق بثانوية الرياضيات بالقبة

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن الشروط الخاصة بالالتحاق بثانوية الرياضيات للموسم الدراسي 2025/2024.

ويأتي هذا، في إطار تحضير عملية تسجيل تلاميذ السنة الرابعة متوسط المقبولين في السنة أولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا المؤهلين والراغبين في الالتحاق بثانوية الرياضيات محمد محبي بالقبة الجزائر بعنوان السنة الدراسية 2025/ 2024.

وأوضحت التعليمة الوزارية على وجوب استخراج قائمة التلاميذ الذين تتوفر فيهم شروط الترشيح للالتحاق بثانوية الرياضيات، والواردة أسماؤهم في القائمة المدرجة في حساب رئيس مصلحة التنظيم التربوي أو التمدرس والامتحانات حسب الحالة، في النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية، والمرتبين على أساس معدل الانتقاء المحسوب وفق القاعدة الحسابية الآتية: معدل الانتقاء - المعدل العام لشهادة التعليم المتوسط – علامة الرياضيات في شعبة تعليم المتوسط.

ومن جهة اخرى، تم التأكيد على ضرورة توزيع استمارة إبداء الرغبة على التلاميذ المعنيين بعد التشاور مع أوليائهم. والمصادقة عليها من قبل مدير المتوسطة، وإرسالها إلى مديرية التعليم المتخصص والتعليم الخاص قبل تاريخ 2024/07/11 كآخر أجل، عبر البريد الإلكتروني الآتي: alaouar @education.gov.de،

هذا وسيتم إعلان أسماء التلاميذ المقبولين على مستوى الثانوية بكل ولاية لاتخاذ الترتيبات النهائية للتسجيل.