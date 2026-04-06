هذه شروط الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها اليوم الإثنين، عن شروط الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 02 جويلية 2026، والتي من بينها شروط تتعلق بالمترشحين وأخرى بالقائمة.

وأوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بخصوص الشروط المتعلقة بالمترشحين وتشكيل القوائم طبقا للأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي لنظام الانتخابات المعدل والمتمم.

ومن الشروط أن تضم قائمة المترشحين عددا يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية بـ7 عندما يكون عدد المقاعد فردي. و6 عندما يكون عدد المقاعد زوجي. وأن يكون ثلث المترشحين في القائمة على الأقل من النساء ونصف الترشيحات للشباب أقل من 40 سنة. وكذا ثلث المترشحين في القائمة على الأقل ذو مستوى تعليمي جامعي.

كما أنه ومن شروط تشكيل القائمة بالنسبة للأحزاب السياسية هي حصولها على أكثر من 4 في المئة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. أو توفرها على 10 منتخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المترشح فيها. وفي حال عدم توفر أحد هذين الشرطين المذكورين يجب دعم قائمة المترشحين بـ150 توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية لكل مقعد مطلوب شغله.

ومن شروط تشكيل القائمة بالنسبة للقوائم الحرة أن تدعم قائمة المترشحين بـ150 توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية لكل مقعد مطلوب شغله.

وكذا من شروط تشكيل القائمة بالنسبة للدائرة الانتخابية بالخارج تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية أن تدعم قائمة المترشحين بـ100 توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية لكل مقعد مطلوب شغله.