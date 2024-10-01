هذه شروط التسجيل في قرعة الحج

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن تسجيلات المواطنين الراغبين في القرعة لأداء مناسك الحج لموسم 1446هـ / 2025م. ستنطلق يوم الخميس 03 أكتوبر 2024 وتمتد إلى غاية يوم الأحد 27 أكتوبر 2024.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه يتعين على المترشحين الذين يستوفون الشروط أن يشرعوا في إجراءات التسجيل. إما : عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية www.interieur.gov.dz . بالنسبة للمواطنات و المواطنين الحائزين على جوازات سفر بيومترية على مدار الساعة وخلال كامل أيام الأسبوع.

أو بالبلديات، لاسيما بالنسبة للمواطنات والمواطنين الذين لا يحوزون على جوازات سفر بيومترية. من خلال إستعلام الإستمارة الموضوعة تحت تصرفهم بالمكاتب المخصصة لهذه العملية، طيلة أيام وساعات العمل الأسبوعية.

كما دعت الوزارة المترشحين المعنيين إلى الحرص على تقديم بيانات صحيحة ودقيقة قبل تأكيد عملية التسجيل.

شروط التسجيل في قرعة الحج

ومنن شروط التسجيل في قرعة الحج، هو التمتع بالجنسية الجزائرية، بلوغ سن 19 سنة كاملة يوم التسجيل، عدم الحج خلال 7 سنوات السابقة يبدأ إحتسابها من سنة 2018. بإستثناء المحرم لإمرأة

لم يسبق لها الحج خلال السبع سنوات السابقة.

إستعلام إستمارة المعلومات الموضوعة تحت تصرف المترشح، وإجبارية المحرم الشرعي للمرأة البالغ سنها أقل من 45 سنة، أما المرأة البالغ سنها أكثر من 45 سنة فيمكنها التسجيل مع محرمها الشرعي أو لوحدها.

أما بالنسبة للمرأة الراغبة في التسجيل مع محرمها، فيشترط أن يسجلا الإثنين معا عبر نفس وسيلة التسجيل، على أن يقوم المحرم بالتسجيل أولا من خلال إدخال رقم التسجيل ليظهر إسمه ولقبه، ثم يتم تأكيد بياناته. وفي حالة وجود اختلاف في مقر إقامة المرأة عن مقر إقامة المحرم، يتم التسجيل مع المحرم في بلدية مقر إقامته.

ويمكن لعدة نساء التسجيل مع نفس المحرم، كل واحدة منهن على حدى في نفس بلدية إقامة المحرم فقط، عدم إمكانية التسجيل في أكثر من بلدية. كما أن التسجيل المزدوج على مستوى الشبكتين الداخلية لدائرتنا الوزارية والإنترنت سيترتب عنه شطب التسجيل عبر شبكة الإنترنت والإبقاء فقط على التسجيل عبر الشبكة الداخلية. مع ذكر عدد التسجيلات السابقة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتعين على المواطنات والمواطنين الراغبين في التسجيل على مستوى البلدية. والذين لا يحوزون على جوازات سفر بيومترية تقديم تعهد بإيداع ملفاتهم لاستخراج جوازات سفر. عند الفوز في القرعة في أجل أقصاه ثلاث أيام ابتداء من تاريخ إجرائها. وفي حالة الإدلاء بأية تصريحات كاذبة لاسيما بالنسبة لعدد المشاركات السابقة في قرعة الحج. سيتم تنفيذ العقوبات الواردة في المادة 228 من قانون العقوبات وذلك بغض النظر عن الإجراءات الإدارية. التي ستتخذ بشأنه من خلال حرمانه من التسجيل في القرعة.