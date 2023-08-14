هذه شروط التوظيف في مسابقة الحماية المدنية

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن تنظيم مسابقة على أساس الإختبارات لتوظيف 3000 عون الحماية المدنية لجميع المديريات الولائية 48. حيث أن الولايات العشر تم إجراء المسابقة العام الماضي.

وتخص هذه المسابقة 2970 عون حماية مدنية ذكور، و30 عون حماية مدنية إناث.

وحددت المديرية العامة للحماية المدمية شروطت من أجل إلتحاق الذكور بالمنصب على غرار أن يكون المترشح ذا جنسية جزائرية. ويتمتع بحقوقه المدنية. أن لا تحمل شهادة سوابقه العدلية ملاحظات تتنافى و طبيعة نشاط سلك الحماية المدنية. وأن يكون في وضعية قانونية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى منها لأسباب غير طبية. بالإضافة كذلك أن لا يقل سنه عن 19 سنة و لا يتجاوز 25 سنة لغاية تاريخ إجراء المسابقة ولا تقل القامة عن 1.70 م. أن يتمتع بحدة رؤية العينين تعادل 15/20 بدون حمل النظارات أو عدسات التصحيح على أن لا تكون حدة رؤية العين الواحدة اقل من 07/10. كما يجب أن لا يكون حاملا للوشم على جسده. يجتاز بنجاح الفحص الطبي و النفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية. كما يجب أن يكون مولودا ومقيما بالولاية المعنية بالتوظيف. المستوى المطلوب السنة الثانية ثانوي كاملة.

3 ولايات للعمل بالنسبة للإناث

بالنسبة للإناث مكان العمل يكون عبر ولايات الجزائر ،قسنطينة و وهران و المسابقة مفتوحة لجميع مواطنات القطر الوطني المستوفيات لشروط المشاركة.

وتتمثل شروط المشاركة أن تكون المترشحة ذات جنسية جزائرية. أن تكون متمتعة بحقوقها المدنية. ولا تحمل شهادة سوابقها العدلية ملاحظات تتنافى وطبيعة نشاط سلك الحماية المدنية. كما لا يقل سنها عن 19 سنة و لا يتجاوز 25 سنة لغاية تاريخ إجراء المسابقة. أن لا تقل القامة عن 1,65 م. تتمتع بحدة رؤية العينين تعادل 15/20 بدون حمل النظارات أو عدسات التصحيح على أن لا تكون حدة رؤية العين الواحدة اقل من 07/10. لا تكون حاملة للوشم على جسدها. أن تجتاز بنجاح الفحص الطبي و النفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية. المستوى المطلوب السنة الثانية ثانوي كاملة

مكونات الملف

يتكون الملف من طلب خطي، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من الشهادة المدرسية. بالإضافة كذلك إلى 3 شهادات طبية (طب عام + طب صدري+ طب العيون). شهادة قياس القامة. ناهيك عن إستمارة معلومات تحمل من الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية www.dgfp.gov.dz يتم ملؤها من طرف المترشح،نموذج 1 على أساس الإختبارات. بالإضافة كذلك إلى صورتان شمسيتان. ظرفان بريديان عليهما عنوان المترشح. وصل دفع الحوالة البريدية 200 دج.

كما يتعين على المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة استكمال ملفاتهم بالوثائق التالية: نسخة من شهادة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية، لا تقبل بطاقة التي عليها العبارة معفى لسبب طبي. مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (شهادة رقم 03) سارية المفعول، مستخرج شهادة الميلاد.

بالنسبة للذكور: تودع أو ترسل ملفات الترشيح كاملة خلال (15) يوم عمل ابتداء من تاريخ أول إشهار للمسابقة في الجرائد المكتوبة. إلى مديريات الحماية المدنية للولاية مقر سكن المترشح .

أما الإناث : تودع أو ترسل ملفات الترشيح كاملة خلال (15) يوم عمل ابتداء من تاريخ أول إشهار للمسابقة في الجرائد المكتوبة إلى مديريات الحماية المدنية للولايات التالية (الجزائر – قسنطينة – وهران).

ويجب على المترشح دفع حوالة بريدية 200 دج كحقوق التسجيل للمشاركة في المسابقة بإسم المحاسب المدرسة الوطنية للحماية المدنية ببرج البحري. رقم الحساب البريدي (C.C.P): 17676-91 clé 55. كل ملف ناقـص أو يرسل بعد التاريخ المحدد لا يؤخذ بعين الاعتبار. ويجب أن تكون الشهادة الطبية للأمراض الصدرية و طب العيون مسلمة من طرف طبيب مختص. كما أن المرشحون الحاصلين على بطاقة الخدمة الوطنية التي تحمل عبارة (معفى بسبب طبي) لا يقبلون للمشاركة في المسابقة.