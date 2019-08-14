هذه شروط الحصول على منحة الدراسة في الخارج لطلبة الماستر

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، عن شروط الحصول على منحة دراسية بالخارج.

وجاء هذا الإعلان، في معرض قيام الوزير بالرد على سؤال لأحد طلبة الماستر، عبر منصة التواصل التي استحدثتها الوزارة.

وقال الطالب سائلا “كيف يمكنني الحصول على منحة الدراسة في الخارج، علما أن وضعيتي الاجتماعية تحتم علي ذلك”

ورد الوزير أن الحصول على المنحة يتطلب النجاح بالمسابقة التي تجرى كل سنة للطلبة الأوائل الحاصلين على الليسانس أو الماستر.

كما أشار وزير التعليم العالي أن منحة الدراسة في الخارج، بالنسبة لطلبة الماستر أو الليسانس الأوائل تمنح لتخصصات معينة.