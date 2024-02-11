هذه شروط الحصول على منحة للدراسة بالبرتغال

أعلنت مديرية جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، أن منحة إيراسموس في إطار الاتفاقية مع المعهد المتعدد التقنيات براغانسا بالبرتغال مخصصة للطلبة الأوائل المتفوقين في الدفعات.

وأوضحت مديرية الجامعة، عبر بيان لها، أن هذه المنحة تخص “Majors de Promotion” والحاصلين على مستوى B2 في اللغة الإنجليزية.

وتتمثل التخصصات المطلوبة في هذه المنحة في بيوتكنولوجي، وهندسة مدنية، والهندسة الميكانيكية.

كما حدد يومي الإثنين والخميس لإستقبال الطلبة الذين يستوفون الشروط المطلوبة مصحوبين ببطاقة الطالب. وشهادة طالب متفوق الدفعة.