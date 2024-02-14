هذه شروط المشاركة في المنافسات الدولية للرياضيات

في إطار برنامج وزارة التربية الوطنية المنبثق عن مخطط عمل الحكومة لترقية الرياضيات، يقوم القطاع بمنافسات وطنية في هذا الاختصاص.

وقالت في هذا الشأن، مديرة مركزية في وزارة التربية الوطنية آسيا لعور، إن الهدف من هذه المنافسات هو تشجيع توجيه التلاميذ إلى شعبتي الرياضيات والتقني الرياضي. إضافة إلى تجسيد التزامات رئيس الجمهورية خاصة فيما تعلق بالالتزام رقم 37 الذي ينص على جعل المدرسة إطارا للايقاذ الفكري. و38 الذي ينص على تعليم المواد العلمية والتكنولوجية في الثانويات.

وأضافت لعور في تصريح للتلفزيون العمومي، “أنه كان لابد من تشجيع وتحفيز التلاميذ على المشاركات في المنافسات العلمية لاسيما التي يمكن تنظيمها على المستوى الوطني”. تابعة “وكان من الضروري المشاركة على المستوى الدولي والإقليمية”.

وتطرقت المتحدثة، إلى المنافسة التصفوية الأولى التي تم تنظيمها يوم السبت 10 فيفري نظمت المنافسة التصفوية الأولى. والتي شارك فيها عدة تلاميذ من مستويات تعليمية مختلفة “المتوسط والثانوي العام والتكنولوجي”. أما بالنسبة لمرحلة التعليم المتوسط، فتخص تلاميذ الثانية والثالثة والرابعة. والثانوي تخص الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا، والثانية والثالثة ثانوي علوم تجريبية وتقني رياضي بخياراته الأربعة وشعبة رياضيات.

وعن شروط المشاركة في المسابقة، فكشفت لعور، أنه يتم اختيار التلاميذ المتميزين والمتحصّلين في مادة الرياضيات على علامة تساوي أو تفوق 17/20. مشيرة إلى أن هذه النتائج تخص الفصل الأول. ولا يجب أن يتعدى سن المشاركين 19 سنة.

وأضافت المتحدثة، أن المنافسة التي نظمت على أساس عملية تصفوية أولى لتحديد قائمة التلاميذ المؤهلين للمشاركة في منافسات الأولمبياد الدولية والإقليمية.

وافادت لعور، أن التكوين في مثل هذه المنافسات لا يتوقف على مدار السنة، ويكون إما حضوري خلال عطلتي الربيع والشتاء. وعن بعد في مؤسسة واحدة من طرف مختصين.