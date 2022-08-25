هذه شروط المطالبة بالتعويض لضحايا التجارب النووية بالجزائر

كشف باتريس بوفيريت، مدير مرصد التسلح بفرنسا والمتحدث الرسمي باسم ICAN France آيكان فرنسا. عن شروط المطالبة بالتعويض لضحايا التجارب النووية بالجزائر.

وقال إنه من شروط التعويض الإقامة في المناطق المحددة بالمرسوم (قانون الاعتراف بضحايا التجارب النووية الفرنسية وتعويضهم). في المناطق التي أجريت فيها التجارب.

وذكر أيضا التواجد في منطقة التجارب خلال الفترة ما بين بداية التجارب ونهايتها.

بالإضافة إلى ذلك الإصابة بواحد من 23 مرضا معترفا بها على أنها قد تكون ناجمة عن الإشعاع محددة بموجب نفس المرسوم.

وتابع “عمليا، الأمور أكثر تعقيدا، إذ يجب أن تكون الملفات باللغة الفرنسية. كما أن الإجراءات تتم بشكل أساسي عن طريق الإنترنت، ويجب تقديم المستندات الإدارية والملفات الطبية التي يصعب الحصول عليها”.

ونتيجة لذلك –يضيف المتحدث- وبعد 10 سنوات من تطبيق القانون، استفاد شخص واحد فقط مقيم في الجزائر. من إجمالي 723 شخصا تم تعويضهم من قبل فرنسا. وهذا الرقم منخفض نسبيا إن لم نقل سخيف بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين تأثروا بالتجارب. ما يكشف طول الطريق للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.

وقال إنه من الصعب تنظيف كافة الإشعاعات المتناثرة في الصحراء بفعل التفجيرات النووية الفرنسية. خاصة وأنه كان على فرنسا قبل مغادرتها القواعد العسكرية أخذ كل النفايات النووية وغير النووية الناتجة عن التجارب. لكن الأمر لم يكن كذلك. لقد حفروا في الرمال لدفنها (النفايات).

م هناك نشاط إشعاعي آخر يضاف إلى ذلك المتناثر بفعل الانفجارات الجوية والجوفية، خاصة بعد وقوع حوادث. نذكر على سبيل المثال حريق بيريل في الأول من ماي عام 1962. والذي أدى إلى اهتزاز جبل (الهقار) وتسرب الإشعاعات. لم يتم جمع تلك المواد المشعة ومعالجتها كنفايات. لا بل أنها لا تزال في عين المكان.