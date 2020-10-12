هذه شروط تحويل التلاميذ من مدرسة إلى أخرى

أسدلت وزارة التربية الوطنية، الستار عن شروط وكيفيات تحويل التلاميذ من مؤسسة تربوية إلى أخرى.

وحسب بيان الوزارة، فإن تحويل التلاميذ يكون في حالة تغيير مقر الاقامة للولي و الوصي الشرعي، أو تغيير مقر العمل.

بالإضافة إلى الاصابة بمرض مزمن أو الاعاقة، وبعد مقر الاقامة عن المدرسة.

كما يمكن تحويل التلميذ عند تعرضه لعقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة طبقا للتنظيم المعمول به، وتتولى مديرية التربية اجراءات التحويل.

وعن الإجراءات، ذكر البيان أن على الولي او الوصي الشرعي أن يقوم بطلب التحويل الكترونيا عن بعد ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية.

وهذا من خلال ملأ استمارة التحويل طبقا لإحدى الحالات المذكورة أعلاه.

كما يمكن تقديم الطلب على مستوى مؤسسة التربية والتعليم المستقبلة.

وفي حالة القبول من طرف مدير المؤسسة المستقبلة والأصلية، يقدم الولي أو الوصي الشرعي ملف التحويل للمؤسسة في أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ الموافقة الأولية.

ويلتحق التلميذ الى المؤسسة الجديدة في اجل لا يتعدى يوما واحدا من تاريخ حصوله على القبول النهائي.

يمكنكم الاطلاع على محتوى الملف في المنشور المرفوق