هذه شروط تصدير مواد فلاحية جديدة للخارج

قال الخبير الإقتصادي عبد المالك سراي، إنّ الجزائر قادرة على تصدير مواد فلاحية جديدة، بشرط أن يكون خبراء وتقنييين على مستوى التجارة الخارجية.

وقال سراي في تصريح لقناة النهار، إنّ الجزائر لديها خبرة قديمة ويجب استرجاعها مع أخذ بعين الإعتبار التجارب الدولية.

في السياق، قال يحي زان رئيس الاتحاد المهندسين الزراعيين، إنّه مع تدني أسعار البترول يجب تغيير استراتيجية القطاع الفلاحي والإعتماد على القطاعات التي تجلب العملة الصعبة.

مقترحا تنظيم مهنة القطاع الفلاحي وتحسين المنتوج مع خلق فضاءات الحوار .