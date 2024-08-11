هذه شروط تغيير نشاط قوارب النزهة إلى الصيد الحرفي

دعت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، كافة المهنيّين الراغبين في تغيير نشاط قوارب النزهة المملوكة إلى نشاط الصيد الحرفي، التقرب من مديريات الصيد البحري وتربية المائيات من أجل إيداع ملفاتهم.

وأعلنت الوزارة، عن شروط الاستفادة من إجراءات التغيير الاستثنائي لنشاط قوارب النزهة المملوكة إلى نشاط الصيد الحرفي وهي:

أن يكون قارب النزهة محل الطلب يعادل أو يفوق 4,80 متر ولا يتعدى 7 أمتار.

وأن يخضع قارب النزهة محل الطلب إلى معايير الأمن والسلامة البحرية وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.

وأن يكون مالك القارب المعني بالتغيير الاستثنائي للنشاط، حاملاً لشهادة الكفاءة في الصيد البحري أو شهادة معادلة لها.

وأن يكون منخرطاً في الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات. وأن يكون مرخصاً لاستعمال مواقع الرسو أو أن يملك مرساة ثابتة في ميناء من موانئ الصيد البحري.

وأن يتعهد المهنيّ المستفيد من التغيير الاستثنائي بالتزام مكتوب.

وتتمثل الوثائق المطلوبة في الملف في وثيقة تثبت أن طول السفينة يعادل أو يفوق 4,80 متر ولا يتعدى 7 أمتار.

ونسخة من شهادة الكفاءة البحرية على الأقل أو شهادة معادلة لها. ونسخة من دفتر الملاحة ساري المفعول.

ووثيقة تثبت توفر السفينة على معايير الأمن والسلامة البحرية وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.

وبطاقة الانخراط في الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات. وبطاقة سير القارب لمدة لا تقل عن 24 شهراً قبل تاريخ طلب تغيير النشاط ولا يشترط أن تكون متتالية.

وشهادة اثبات الترخيص لاستعمال مواقع الرسو طبق الأحكام القرار المؤرخ في 08 جمادى الأول عام 1443 الموافق لـ 13 ديسمبر 2021، الذي يحدد شروط إعداد ترخيص استعمال مواقع الرسو أو شهادة مرساة ثابتة على مستوى ميناء الصيد.

ونسخة من التعهد الخاص بالتغيير الاستثنائي يتضمن إمضاء المعني مرفقاً بعبارة قرئ وصودق عليه.