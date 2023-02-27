هذه شروط جمركة السيارات المستعملة المستوردة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية شروط جمركة السيارات المستعمــلة المستوردة من قبل الأفراد المقيمين.

وحسب المادة 9 تتم جمركة السيارات المستعمــلة المستوردة من قبل الأفراد المقيمين، من أجل وضعها للاستهلاك. على أساس الوثائق الآتية:

– نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب.

– شهادة إقامة الفرد المقيم.

–شهادة ترقيم السيارةفيالخارجأو أيوثيقة أخرىمعادلة.

– وثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة، فاتورة شراء و/أو عقد بيع.

– وثيقة مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر، تثبت الحالة الجيدة للسير للسيارة، تعدها هيئة مؤهلة في بلد ترقيمها.

– تقرير خبرة المطابقة يعده الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم.

وطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على السيارات السياحية المتنازل عنها للأفراد المقيمين من قبل الممثليــات الــدبــلــومــاسيــة. أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر وكذا من قبل أعوانها.

ويتم التنازل عن هذه السيارات بالعملة الوطنية فقط، ولا يمكن أن يترتب على ذلك تحويل ناتج التنازل نحو الخارج.

وحسب المادة 10 من ذات المرسوم تتم جمركة السيارات السياحية، لوضعهـا للاستهلاك. المتنازل عنها للأفراد المقيمين من قبل الممثليات الدبلوماسي أو القنصليــة الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر. وكذا من قبل أعوانها، على أساس الوثائق الآتية :

– نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب.

– شهادة إقامة الفرد المقيم.

-شهادة ترقيم السيارة.

– وثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة، فاتورة شراء و/أو عقد بيع.

– نسخة من التصريح لدى الجــمــارك الخــاص بالقبول المؤقت للسيارة.

– ترخيص بالتنازل عن السيارة صادر عن مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.

– ترخيص بالتنازل عن السيارة صادر عن مصالــح الجمارك.

-تقرير خبرة المطابقة يعّده الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم.

وحسب المادة 11 تمســك إدارة الجمــارك بطاقيــة وطنيـة لعمليــات استيراد واقتناء السيارات المستعملة التي تتم من قبل الأفراد المقيمين. .

وتستثنى السيارات المستعمـلة الداخلة إلى التراب الوطني لإقامة مؤقتة في إطار سياحي. من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم.

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