هذه شروط دخول الجالية المتواجدة بتركيا للجزائر عبر الأراضي التونسية

أعلنت سفارة الجزائر بأنقرة، اليوم السبت، عن شروط دخول الجالية الوطنية المتواجدة بتركيا عبر الأراضي التونسية.

وأفادت السفارة، في بيان لها، “ننهي إلى علم أفراد الجالية الوطنية المتواجدين بتركيا، والذين ينوون العودة إلى أرض الوطن مرورا بتونس”.

وأوضحت السفارة الجزائرية “بأن الإجراءات التنظيمية التي أقرتها كل من الجزائر وتونس على غرار العديد من دول العالم، تستلزم من جهة التأكد من استيفاء المسافرين للشروط التي أقرتها السلطات التونسية المختصة للسماح لهم بالدخول إلى تونس من جهة.

كما أضافت أنه يتعين على الجالية الوطنية بضرورة الحصول على ترخيص مسبق من السلطات الجزائرية المختصة للدخول إلى التراب الوطني، وهذا عن طريق تقديم طلب بذلك عبر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.