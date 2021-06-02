هذه شروط دخول الجزائريين إلى تركيا

أعلنت سفارة تركيا في الجزائر اليوم الأربعاء، عن إتخاذها جملة من الشروط والإجراءات من أجل دخول المسافرين إلى أراضيها. ومن بينهم الجزائريين.

وحسب بيان للسفارة، فإنه بداية من الفاتح جوان يلزم على المسافرين الراغبين في دخول تركيا ومن بينهم الجزائريون. تقديم تحليل “بي سي آر” سلبي قبل 72 ساعة من موعد السفر. مضيفة أنه سيتم إعفاء أولئك الذين تلقوا لقاح كورونا قبل 14 يوما من السفر. بالإضافة إلى المصابين الذين تعافوا من فيروس كورونا، والذين اصيبوا به خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وأضاف البيان، أن الحجر الصحي سيفرض لمدة 14 يوما كاملة للوافدين على تركيا من أفغانستان، البنغلاديش، البرازيل، جنوب افريقيا، الهند، النيبال، باكستان، وسيريلانكا. في حين القادمون الى تركيا من بريطانيا، ايران، مصر، سنغافورة، فيفرض عليهم تحليل سلبي “للبي سي آر” خلال 72 ساعة.