هذه شروط عودة حاملي الإقامات السارية إلى الإمارات

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هذه شروط عودة حاملي الإقامات السارية إلى الإمارات
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، شروط عودة حاملي الإقامات السارية، إبتداء من الإثنين القادم.

ودعت ذات الهيئة، حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة، والراغبين في العودة إلى الإمارات، للتسجيل في خدمة “تصريح دخول المقيمين”، على موقع الهيئة smartservices.ica.gov.ae.

وتتضمن شروط عودة المقيمين، تقديم الطلب الإلكتروني للحصول على تصريح الدخول للدولة أولا.

وكذا إثبات سبب الوجود خارج الدولة، ويمكن أن يكون الإثبات رسالة من جهة العمل، أو المؤسسة التعليمية، أو الجهة الطبية، أو تذاكر الطيران إذا كان السبب هو السياحة.

وأعلنت “طيران الإمارات”سابقا، أن من شروط عودة المقيمين، إجراء الاختبار الصحي الإلزامي عند الوصول، والحجر المنزلي الإجباري مدة 14 يوما.


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