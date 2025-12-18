هذه شروط فتح حساب بنكي للحصول على منحة السفر

قال نائب محافظ بنك الجزائر محمد بن بحان، أن النظام المصرفي يشهد حركية وتطور بالرغم من النقائص التي تعمل الدولة على حلّها. مضيفا أن فتح حساب بنكي ضروري سواء للعملية أو لحاجة أخرى فهو يساهم في رقمنة الإقتصاد الوطني.

وأوضح بن بحان خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن فتح حساب مصرفي سواء في مركز البريد أو البنوك جد سهل. ولا يتطلب وثائق تعجيزية ويكون في نفس اليوم. مشيرا إلى أن حساب بنكي واحد لرب العائلة يكفي لحصول أفرادها على منحة السفر.

ويتضمن ملف فتح حساب بنكي للحصول على منحة السفر نسخة من بطاقة التعريف البيومترية. وصل كهرباء أو غاز لإثبات الإقامة، شهادة ميلاد، ووثيقة تثبت الدخل. مؤكدا أن البنك من حقه معرفة طبيعة عمل الزبون وطلب الوثائق التي تثبت ذلك. وليس من حقه معرفة أموال الزبون، فالعلاقة بين البنك والزبون هي علاقة ثقة وحماية المواطنين من الدخلاء الذين يضرون بالإقتصاد الوطني.

وكشف في سياق ذي صلة، أن الشبكة المصرفية تضم حوالي 1800 وكالة بنكية على المستوى الوطني وبإمكان الزبائن فتح حساباتهم المصرفية في أي بنك.

