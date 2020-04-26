هذه شروط فتح محلات الحلاقة والألبسة وخدمة سائقي سيارة الأجرة

أفرجت الدائرة الادارية للرويبة عن جملة الشروط التي يتوجب اتباعها من طرف بعض التجار من أجل تمكينهم من مزاولة نشاطاتهم خلال فترة الحجر الصحي.

وأكد الوالي المنتدب للمنطقة أحمد بودوح في حديث خص به”النهار أونلاين”، على ان مخالفة الشروط هذه، يترتب عنها غلق المحل التجاري.

وتتمثل جملة الشروط حسبما افرجت عنه الدائرة الادارية للرويبة فيما بلي:



بالنسبة لشاطات الحلاقة:

العمل بأبواب مغلقة

العمل ببرنامج عن طريق مواعيد تحدد بالهاتف

التكفل بزبونبنين على الاكثز داخل محل

وضع القناع الواقي بالنسبة الحلاق والزبون معا

تطهير وتعقيم المحل يوميا

-بالنسبة لأصحاب سيارات الاجرة:

تطهير وتعقيم السيارة يوميا

هلام التعقيم اجباري داخل السيارة

وضع القناع الواقي بالنسبة للساىق والزبون معا

زبونان داخل السيارة مع الحرص على التقاعد

تطهير وتعقيم النقود بماء جافيل

البسة السائق تكون طويلة وواقية

بالنسبة لمحلات بيع الالبسة والأحذية:

تطهير الأحذية عند المدخل

استعمال كاميرات حرارية عند الدخول

الأقنعة الوقائية للبائعين والزبائن

عدد الزبائن لا يتجاوز ثلاثة



تجريب الأحذية يتم باستعمال الأكياس احادية الاستعمال

تعقيم مساحات العمل

احترام مسافة التباعد الاجتماعي