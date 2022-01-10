هذه شروط مسابقة توظيف طبيب عام في المؤسسات العقابية

أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن فتح مسابقة التوظيف في رتبة طبيب عام في الصحة العمومية. وهذا لفائدة مؤسساتها العقابية.

كما أوضح بيان وزارة العدل، أن المسابقة ستكون على أساس الشهادات، بشرط أن يكون متحصل على شهادة دكتور في الطب. أو شهادة معترف بمعادلتها. في حين أشارت الوزارة، إلى أن مكان التعيين في كل من ولايات الأغواط، بشار، تبسة، تيارت، تيزي وزو، الجلفة، سعيدة. إضافة إلى معسكر، ورقلة،البيض، إليزي، النعامة، برج باجي مختار.

ومن الضروري ان يحتوي ملف الترشح لمسابقة التوظيف على وثائق، طلب خطي، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. وشهادة المؤهل أو الشهادة المطلوبة وتكون مرفوقة بكشف النقاط.

واستمارة معلومات يتم ملؤها بعناية من طرف المترشح، بعد تحميلها من الموقع الالكتروني للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج. كما يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقة التوظيف، أن يتمموا الملف بنسخة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية.

ومستخرج من شهادة الميلاد، وشهادتان طبيتان “الطبيب العام وشهادة طب الأمراض الصدرية. ومصورتان شمسيتان، وشهادة ابن أو أرملة شهيد عند الاقتضاء.

كما تتم عملية التسجيل لمسابقة التوظيف في آن واحد مع تحميل النسخة الرقمية لملف الترشح على الموقع الالكتروني،لمديرية إدارة السجون. ويكون إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة لإدراء الانتقاء الرسمي عبر استدعاء رسمي. في حين يمكن للمترشحين غير المقبولين المشاركة في المسابقة تقديم طعن لدى السلطة التي لها صلاحية التعيين.

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