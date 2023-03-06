هذه شروط وطريقة إشتراك أفراد الجالية في صندوق التقاعد

قال جعفر عبدلي مدير الصندوق الوطني للتقاعد، أن هنالك شروطا من أجل إنتساب أفراد الجالية في الصندوق الوطني للتقاعد.

وأضاف جعفر عبدلي في تصريح له خلال استضافته في قناة “النهار”، أنه من شروطك الإنتساب التمتع بالجنسية الجزائرية. كما يجب أن يكون الراغب في الإنتساب مسجل في الممثليات الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية. بالإضافة كذلك إلى ممارسة نشاط مأجور أو غير مأجور أو طالب لديه منحة دراسية. وكذا يجب أن يكون غير منتسب للنظام الجزائري في الضمان الإجتماعي بالجزائر.

أما عن طريقة الإشتراك فإن الحد الأدنى يقدر بـ 54 ألف دج وهو ما يعادل 3 مرات الأجر المرجعي في الوطن. حيث يدفع المبلغ بالعملة الصعبة تكون قابلة للتحوبل وهو مايعادل 350 أورو كحد أدنى. كما يمكن للمنتسب أن يصرّح مبلغ أكبر يللإستفادة من المزايا والتغطية الاجتماعية بداية من الانتساب. مؤكدا أن عائلة المنتسب ستستفيد من التغطية الإجتماعية وبطاقة الشفاء والتأمين على المرض والأمومة بمجرد التسجيل والحصول على رقم الإنتماء.