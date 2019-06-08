هذه شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها

حددت الحكومة في مرسوم تنفيذي شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الفندقية، وتصنيفها واعتماد مسيّريها، فضلا عن تحديد معنى المؤسسة الفندقية.

وقسّم المرسوم التنفيذي المؤسسات الفندقية إلى عدة أقسام منها، الفنادق، المركبات السياحية أو قرى العطل، شقق الفنادق أو الإقامات الفندقية،

الموتيلات أو نزل الطريق إلى جانب المخيمات السياحية، حيث تصنف هذه الأخيرة إلى عدة تصنيفات، منها 3نجوم، نجمتان ونجمة واحدة.

وحدد المرسوم الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، الخطوات التي يتم اتباعها في تصنيف هذه المؤسسات السياحية،

وشروط منح التراخيص لاستغلاها فضلا عن كيفية تصنيفها، والصلاحية التي تمنح للجان التصنيف الولائية.