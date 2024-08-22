هذه شروط وكيفيات الإستفادة من العلاوة التحفيزية لمنتجي سمك البلطي

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار وزاري مشترك حدّد شروط وكيفيات استفادة منتجي سمك البلطي من العلاوة التحفيزية.

ويتعلق الأمر بقرار وزاري مشترك، موقع من طرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني ووزير المالية، لعزيز فايد، والذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة الـ 116 من قانون المالية لسنة 2024. حيث سيستفيد منتجي سمك البلطي من علاوة تحفيزية قدرها 50 دينارا لكل كيلوغرام واحد من سمك بلطي ينتج.

وبالنسبة لشروط الإستفادة من هذه العلاوة التحفيزية، فإنه يجب أن تكون ممارسة نشاط تربية المائيات مرخصا بها. وأن تتجاوز كمية الانتاج 400 كيلوغرام لكل عملية قنص. وأن يكون الوزن الأدنى على الأقل 250 غراما للوحدة من سمك البلطي الأحمر، وأن يساوي أو يفوق الحجم التجاري الأدنى لسمك البلطي (تيلابيا نيولتيكا)، الـ 18 سنتيميترا للوحدة.

وعن كيفية الإستفادة من العلاوة التحفيزية، فإنه يودع طلب الاستفادة منها على مستوى المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات. المختصة إقليميا مرفقا بملف يتضمن عددا من الوثائق. كما يمكن إرسال الملف رقميا.

وبحسب النص ذاته، فإنّه تتمّ معاينة عملية قنص سمك البلطي والكمية التي تجري انتاجها من طرف موظفين اثنين في الصيد البحري وتربية المائيات مؤهلين. وممثل الغرفة الولائية المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.

وتدفع العلاوة التحفيزية لمنتجي سمك البلطي المستفيدين على عاتق ميزانية الدولة. عن طريق المديرية الولائية للصيد البحري، وتربية المائيات المختصة إقليميا.