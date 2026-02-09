هذه شروط وكيفيات التسجيل للحصول على المنحة المدرسية

كشفت مديرية التضامن لولاية الجزائر عن فتح باب التسجيل للحصول على المنحة المدرسية الخاصة للموسم الدراسي 2027/2026. على مستوى مؤسسات التربية والتعليم العمومية ومؤسسات التربية والتعليم المتخصصة العمومية.

وأضافت المديرية في بيان لها، أنه وتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-166 المؤرخ في 22 جوان 2025 المتعلق بالمنحة المدرسية الخاصة والمحدد الشروط وكيفيات منحها. فقد تم فتح باب التسجيل للحصول على المنحة المدرسية الخاصة للموسم الدراسي 2027/2026. على مستوى مؤسسات التربية والتعليم العمومية ومؤسسات التربية والتعليم المتخصصة العمومية. أو عن طريق المنصة الرقمية عبر (www.minha madrassya.de) أو من الموقع الإلكتروني لوكالة التنمية الاجتماعية www.ads.dz. بداية من 8 فيفري إلأى غاية 31 مارس المقبل.

وأضافت أن المنحة المدرسية تمنح مرة واحدة وبداية كل سنة لكل تلميذ مسجل بصفة نظامية بمؤسسة التربية والتعليم العمومية أو بمؤسسة التربية والتعليم المتخصصة العمومية.

كما يجب أن يكون التلميذ منحدر من عائلة معوزة ولا يتوفر والده أو وصيه على أي دخل. كما يقل أو يساوي الدخل الشهري لكل من والديه دخل الأب ودخل الأم كل على حدى دون الجمع بينهم. أو وصيه مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون المحدد.

ويتكون الملف من استمارة طلب الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة وفق النموذج المحدد في ملحق المرسوم التنفيذي يوافق عليها من طرف مديري مؤسسات التربية. نسخة من وثيقة الهوية البيومترية لوالدي التلميذ الأب والأم أو وصيه، حسب الحالة. بالإضافة كذلك إلى شهادة عدم تقاضي أي دخل أو شهادة كشف الراتب لوالدي التلميذ الأب والأم. شهادة عدم الانتساب إلى هيئات الضمان الاجتماع لوالدي التلميذ الأب والأم. صك بريدي مشطوب للمستفيد.

كما أضافت المديرية، أنه عند الاقتضاء، وثيقة إثبات الكفالة للتلاميذ ذوي آباء غائبين نزلاء المؤسسات العقابية أو حالات الطلاق، مجهولي النسب” إضافة لذلك رقم هاتف الولي أو وصيه وبريده الإلكتروني.