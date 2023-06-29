هذه شروط وكيفيات الحصول على المنحة الإستثنائية للصيادين المتضررين

تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية صدور قرار وزاري مشترك يحدد شروط وكيفيات تخصيص المنحة الاستثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية في تيبازة.

ووفقا للقرار الموقع من قبل وزير المالية، الصيد البحري والداخلية والمؤرخ في 8 ذي الحجــة عام 1444 الموافق 26 جوان سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات تخصيص المنحة الاستثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة.

ويخص القرار تعويض الصيادين المتضررين على مستوى مينائي خميستي، بوهارون وموقع الرسوّ فوكة البحري.

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 43) القرار الوزاري المشترك الذي يحدد شروط وكيفيات تخصيص المنحة الاستثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية في تيبازة.

وينصّ القرار الذي وقعه وزراء الداخلية والمالية والصيد البحري، مؤرخا في 26 جوان 2023، على تعويض الصيادين المتضررين على مستوى مينائي خميستي وبوهارون وموقع الرسوّ فوكة البحري.

ووفقا لذات القرار تم تخصص المنحة الاستثنائية الشهرية وقدرها 30.000 دينار.

وللإستفادة من المنحة الاستثنائية يشترط أن يكون الصياد مسجلا بحريا. كما يجب ان يكون ناشطا في المواقع المذكورة.

وإشتر ط القرار أن يكون الصياد متوقفًا عن مزاولة عمله نتيجة تضرر القارب أوسفينة الصيد البحري، التي يمارس نشاطه على متنها. بالإضافة إلى أن يكون نشاط الصيد صدر رزقه الوحيد.

وحتى يستفيد الصياد من المنحة الاستثنائية لابد من يودع طلب على مستوى مديرية الصيد البحري لولاية تيبازة مرفقًا بالوثائق التالية:

نسخة من دفتر الملاحة البحري ساري المفعول، وشهادة الميلاد، تصريح شرفي لمجهز أومالك السفينة مصادق عليه، يحدد فيه قائمة البحارة العاملين في قاربه أو سفينة صيده، مع نسخة من كشف الهوية البنكية أوالبريدية.

اما بالـنـسـبـة للـطـلـبـات الـتـي كـانـت مـحـل رفــض، يمكن صاحب الطلب تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالصيد البحري في أجل سبعة 7 أيام، ابتداء من تاريخ المصادقة على القوائم.

وتدفع المنحــة الاسـتثـنـائية إبتداء من شهري أول جوان سـنة 2023 إلى الصـيادين المــســتـفـيـدين، مـن ميزانية الدولة عن طريق مديرية الصيد البحري وتربية المائـيات لولايــة تــيــبــازة، وعلى أساس قــائـمـة الصيـاديـن المستفيدين المصادق عليها من قبل الوالي.