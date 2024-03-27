هذه شروط وكيفيات تأسيس بنك ومؤسسة مالية

تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 18 صدو رنظام يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية واعتمادها.

ويهدف هذا النظام رقم 24–01 إلى تحديد الشروط المتعلقة بالترخيص بتأسيـس بنك ومؤسسة مالية، وكذا فتح فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية واعتمادها.

وحدد هذا النظام كيفيات الترخيص بإنشاء بنك ومؤسسة مالية وفتح فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية.

ووفقا لذات النظام فإنه يوجـه طلب الترخيص بتأسيس بنك ومؤسســة ماليــة وفتــح فــرع لبنــك ومؤسســة ماليــة أجنبيــة، من طرف الطالب (ين)، شخص طبيعي أو معنوي، إلى رئيـس المجلس النقـدي والمصـرفي، ويرفـق هـذا الطلـب بملـف المشروع اخملطط تجسيده.

كما جاء في هذا النظام إعتماد بنك ومؤسسة مالية وفرع بنـك وفـرع مؤسسة مالية أجنبية

حيث يتعين على البنوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية التي حصلت على الترخيص المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، أن تطلب لدى المحافـظ الاعتمـاد المنصــوص عليــه في المادة 100 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 جوان سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي.

كما تضمن ذات العدد من الجريدة الرسمية نظـام رقم 24–02 يتعلــق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر.

حيث يهدف هذا النظام إلىتحديد الشروط المتعلقـة بـالحد الأدنـى لرأسالمال، التــي يجــب أن تستوفيهــا البنـوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الجزائر .

كما يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن يتوفر لديها في كل لحظة، حد أدنى لرأسالمال أوالتخصيص بنفس المبلغ بالنسبة لفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، يحدد كالآتي :

بــنك : عشرون ملـيار دينار جزائري ،(دج 20.000.000.000).

بـنك أعمال : عشرون مليار دينـارجـزائري ،(دج 20.000.000.000).

بنك رقمي : عشرة ملايير دينار جزائري ،(دج 10.000.000.000).

مؤسسة مالية : ستــة ملاييــر وخمسمائــة مليــون دينار جزائري( 6.500.000.000 دج) .

ولمعرفة المزيد من التفاصيل إظغط على الرابط: الجريدة الرسمية