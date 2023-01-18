هذه شروط وكيفيات دفع إشتراكات الضمان الإجـتماعي لأفراد الجالية

تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 02 صدور قرار وزاري مشترك لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد.

ووفقا لذات القرار المشترك الموقع بين كل من وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا المالية. يحدد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجـتماعي المتعلـقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية.

وهذا القرار الوزاري المـشـترك مؤرخ في 12 جمادى الـثـانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023 ، يحدد كيفيات دفع اشتــراكات الـضـمان الاجـتمـاعي المتعـلقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد.

يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 22–351 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافــق 18 أكتوبر سنة 2022.

وحسب هذا القرار يتم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد من طرف المعنيين.

وذلك بعد قبول انتسابهم من طرف الـ الكناص cnas على أساس طلـب انتـساب شخصي. وملف يقدمان بطريقة إلكترونية أومباشرة من طرف أفراد الجالية الوطنـية المقيمـين بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني.

ويتضمن الملف نسخة مــن بـطاقــة التـسـجـيل الـقنـصـلي وشهــادة الميلاد ونسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر ووثيقة تثبت الحالة المهنية للمعني.

ويتـم قبـول الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتـقاعــد بعد الـتـأكـد من صحة المعلومات المقدمة من طرف المعنيين.

كما يعتبر المبلغ المصرح به الأساس الذي يعتمده الصـندوق الوطـني للتأمـينات الاجتـماعـيـة للـعـمـال الأجــراء لاقتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي، طبقا للآجال المحددة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يدفــع المـنـتـســبون اشتراكات الضـمان الاجـتمـاعي على أساس القاعدة المذكورة في الفقرة أعلاه، التي يجب ألا تقل عن 3 مرات قيمــة الأجــر المــرجــعــي المحــدد بمـوجب التنظيم المعمول به، خلال الشهر الموالي لكل ثلاثي.

يحسـب المبلــغ المسـتحـق للاشــتراك الذي يناسب القيمة بالدينار الجزائري بالعملات القابلة للتحويل.

يدفع المنـتـسبـون مــبلغ اشتراكات الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد في الحساب البنكي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء . كما انه بإمكان المنتسب تـعـيـين ممثله في الجزائر مع إفادة الصندوق الكناص بالمعلومات الشخصية عنه.

يقوم الصندوق الـ cnas بفـتح حــساب لدى بـنـك وطـنـي بالديـنار الجـزائري يـخـصـص لاسـتـقـبال دفــع اشـتــراكـات الـــضـمـان الاجـتـماعــي المـتـعـلـقـة بـالانتـسـاب الإرادي للنـظــام الــوطـنـي للتقاعد.

يتم دفع مبلغ اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة عن طريق التحويل البنكي أوعن طريق التسديد ببطاقة دفع دولية من طرف المنتسبين. في الحساب البنكي الوطني للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المفتوح لهذا الغرض.