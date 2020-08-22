هذه شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات

أصدرت وزارة الصناعة دفتر شروط يحدد كيفيات وشروط ممارسة نشاط وكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة.

ووفق ذات الدفتر يتعهد الوكيل بالتكفل بالمركبات التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة أوالخفية.

كما يتعهد الوكيل بإستبدال قطع الغيار واللوازم غير صالحة للاستعمال.

وشدد الدفتر الجديد على أنه في حال وفي حالة معاينة عيب مغطى بالضمان يجب استبدال المركبة ويجب ان يقدم الوكيل لفائدة الزبون ضمان المركبة المسلمة

وهذا شريطة ان يلتزم الزبون بالقيام بجميع المراجعات الدورية واحترام ارشادات المصنّع.

وأَضاف الدفتر الجديد في حال تعطل المركبة أوالدراجة النارية بغرض التصليح الذي يندرج في اطار الضمان لفترة تفوق 7 أيام

فعلى الوكيل وضع مركبة على وجه الاستبدال تحت تصرف الزبون الا في حالة احكام تعاقدية بين الطرفين تنص على مدة اقل.

وأكد الدفتر الجديد على أن يتعهد الوكيل بضمان توفر كل مرجعيات قطاع الغيار واللوازم الأصلية أوذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع على مستوى مخزنه.

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيدي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات.

ووفق ذات المرسوم تم تحديد مواصفات وضعتها الحكومة للراغبين في مزاولة نشاط استيراد السيارات وهي:

المركبات التي لا يتجاوز عدد ركابها 9 أشخاص ويقل وزنها عن 3500 كغ.

نظام مضاد لقفل العجلات ABS.

نظام شد مقاعد الاطفال ( isofix).

جاهز تذويب وازالة السديم من الزجاج الامامي والخلفي.

نظام تذكير لغلق الحزام للسائق والراكب الامامي.

حزام امن لجميع الركبات ومثبتات مطابقة للاحكام التنظيمية ومستوفية للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات.

نظام محدد أو مثبت للسرعة بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة اسطوانتها 1600 سم مكعب.

كيسان هوائيان اماميان بالنسبة للسائق والراكب، زيادة على كيسان هوائيان جانبيان بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة اسطوانتها 1200 سم3.

مسند الرأس للمقاعد الامامية والخلفية.

المراقبة الالكترونية للاستقرار ( ESC, ESP ) بالنسبة للمركبات التي تتجاوز سعة اسطوانتها 1200سم مكعب.