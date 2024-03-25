هذه شروط وكيفيـات تصنيـف المخدرات والمؤثـرات العقليـة

صدر في العد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 19 مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيـات تصنيـف المخدرات والمؤثـرات العقليـة والسلائف وتحيينه.

وتضمن ذات المرسوم تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وفقا لتصنيفها الدولي أوالوطني. حيث يتم التصنيف الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه. ولك وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة وأحكام القانـون رقـم 04-18.

كما يتــم التصنيــف الوطنــي للمخدرات والمؤثـرات العقلية والسلائـف وتحيينـه مـن قبــل اللجنة الوطنية للمـواد والأدوية ذات الخصائص المؤثـرة عقلياالمنشــأة لــدى الوزيــر المكلف بالإنتاج الصيدلاني .

وأضاف المرسوم التصنيف الوطني للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، يشمل المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرةعقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها.

وترتـب المخدرات والمؤثـرات العقليـة والسلائف لمصنفة كذلك وطنيا ضمـن جداول المخدرات أوالمؤثرات العقلية أوالسلائف المحددة في قرار وزير الصحة المنصوص عليه

وأضاف ذاتالمرسوم أنه بإمكان وزير العدل،حافظ الأختام، ووزير الصحة ووزيـر الصناعــة والإنتــاج الصيدلاني ومصالـح الأمــن، طلـب اجتماع اللجنة المذكورة في المادة 4 أعلاه، قص د تصنيف مخـدرات أومؤثرات عقلية أوسلائــف جديدة، كلمـــا اقتضـت الحاجة ذلك .