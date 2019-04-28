هذه شروط ومعايير اختيار أمين عام للأفلان في انتخابات شفافة ونزيهة

تستأنف الجمعية العامة لحزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان” أشغالها بعد غد الثلاثاء، 30 أفريل تخصص لانتخاب الأمين العام للحزب.

ودعا الحزب في بيان له اليوم إلى ضرورة احترام، والتقيد بالمقاييس المحددة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب،

وعلى وجه الخصوص المادتين 14 و15 من القانون الأساسي، و13 و14 من النظام الداخلي، وذلك لضمان الشفافية والنزاهة في الإختيار.

مصادقة اللجنة المركزية على قائمة المترشحين بعد دراستها، إلزامية استظهار الشارة الخاصة بكل عضو مقبل على التصويت.

لاتقبل أي وكالة إلا إذا كانت مصادق عليها لدى الموثق، مع إرفاقها بالدعوة الخاصة بالشخص المعني.

اعتماد نظام الدورين، اعتماد مكتبين للتصويت حسب الرتيب الأبجدي، أحقية كل مترشح في تعيين ممثل عنه لمتابعة ومراقبة التصويت والفرز.