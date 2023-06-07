هذه شروط ونظام المشاركة في مسابقة القضاة

كشفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن نظام وشروط المشاركة في المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2022.

هذا وتنظم المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية على أساس الاختبارات لتوظيف 500 طالبا قاضيا لسنة 2023.

ويمكن أن يشارك في المسابقة كل شخص يرغب في الالتحاق بسلك القضاء وتتوفر فيه الشروط المبينة في الوثائق المرفقة بالبيان.

كم بينت الوزارة، إجراءات ومراحل التسجيل في المسابقة وكذا الملف المطلوب. بالإضافة إلى طبيعة الاختبارات ونظام المسابقة.