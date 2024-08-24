هذه صورة فندق حداد الذي أصبح ملكا عموميا

تحصلت “النهار أونلاين” على صورة حصرية لفندق رجل الأعمال المحبوس علي حداد، الذي تم تحويله إلى شركة الاستثمار الفندقي بعد صدور حكم قضائي نهائي بحجز المشروع.

وتوضح الصورة بأن الفندق محل الحجز الذي حوِلت ملكيته للشركة العمومية المسماة “شركة الاستثمار الفندقي” المعروفة اختصارا باسم “SIH”، عبارة عن هيكل غير مكتمل مكون من أ14 طابقا يقع على الواجهة البحرية لشاطئ بومرداس.

وقالت مصادر مسؤولة بالشركة الجزائرية للاستثمار الفندقي إن استكمال المشروع الذي يتربع على مساحة تقارب 3 آلاف متر مربع، يخضع لدراسة مسبقة من أجل تحديد تكلفته الإجمالية قبل الانطلاق في الأشغال.

وكانت “النهار أونلاين” قد كشفت عن هوية المالك الأصلي للفندق مباشرة عقب التوقيع على اتفاقية من طرف الرئيس المدير العام لـ “SIH” إسماعيل شعلال، بمقر مديرية أملاك الدولة لولاية بومرداس، مكنت المؤسسة التي يدير شؤونها من استعادة فندق تابع لمجمع “ETRHB” لصاحبه علي حداد الموجود في السجن لتورطه في قضايا فساد، وهو فندق مصنف في خانة 4 نجوم يقع على الواجهة البحرية ويتربع على مساحة تقدر بـ 2955 متر مربع ويتكون من 114 غرفة وطابق أرضي و14 طابقا علويا.

وتعهد شعلال آنذاك، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة بعث المشروع واستكمال أشغاله، مشيرا إلى أن المشروع سيصبح صرحا سياحيا متميزا. وأن شركة الاستثمار الفندقي ستعمل على عصرنته حتى يتماشى مع أحدث المعايير والتقنيات الحديثة المطبقة بفنادق الشركة ومجال الضيافة، بما يضمن خدمات راقية وتجربة فريدة للنزلاء ومن ثم التعزيز من جاذبية المنطقة، وكذا تقديم إضافة للبنية التحتية السياحية لبلادنا.

إلى ذلك، تمكنت شركة الاستثمار الفندقي من استعادة فندق “سيرتا” بولاية قسنطينة وضمه إلى سلسلة فنادقها، بعدما كانت المؤسسة المشرفة على إعادة تهيئته.