هذه ضوابط إلقاء النظرة الأخيرة على رفات الشهداء غدا السبت بقصر الثقافة

دعت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بنات وأبناء الشعب الجزائري، إلى إلقاء نظرة إكبار وتبجيل على الرفات المقدسة لرواد ملحمة استعادة السيادة الوطنية من الشهداء الرموز وأبطال المقاومة الشعبية، يوم غد السبت بقصر الثقافة “مفدي زكريا” ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم.

كما دعت الوزارة، في بيان لها، المواطنين إلى ضرورة العمل والإقتداء بالتدابير الوقائية والإحترازية التي أقرّتها الهيئات الصحية المختصة، من ارتداء للأقنعة واحترام التباعد الإجتماعي وذلك أثناء القيام بهذه المراسم الجليلة.

هذا ومن المتنتظر أن تحط اليوم الجمعة بمطار هواري بومدين الدولي طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية قادمة من فرنسا وعلى متنها رفات 24 شهيدا من قادة المقاومة الشعبية الجزائرية، من جل مناطق الوطن.