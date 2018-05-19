هذه طرائف الجزائريين خلال الشهر الفضيل

تتعدد طرائف الجزائريين خلال الشهر الفضيل، فمنها ما يكون صدفة ، ومنها ما يكون عادة.

والكثير منها يقول صاحبها، بعد الإفطار “كنت صايم” أو “راني صايم”.

ولم تستثني طرائف رمضان الكبير ولا الصغير، المرأة والرجل، الكهل والشاب.

من طرائف اليومين الأولين من شهر رمضان، عمد شاب لشراء 5 انواع من الخبر، من كل نوع 5 خبزات.

حيث اكتشف عند دخوله الى البين انه اشترى 25 خبزة، ما يكفي العائلة لمدة 10 أيام.

أما شاب أخر فشترى عديد أنواع السجائر، من مالبورو إلى الونستون، إلى الماراكات الجزائري.

ليكتشف بعد الإفطار أنه اشترى “عوله انتع شهر” فالكمية التي اشتراها في يوم لم يشتريها منذ شهر كامل.

وعن أنواع الأكل، يشتري أحمد كل مساء انواع من البريك والمحاجب، رغم ان زوجته وأمه تتقنان تحضير النوعين التقليديان.

وعند دخوله إلى البيت، أحمد يكشف أن المحاجب و البريك يكفيان لإفطار 50 شخص مدة 10 ايام.

هي سقطات “رمضان” يعيشها الجزائريون مع كل شهر كريم.