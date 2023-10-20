هذه طريقة إنتقال تلاميذ الأولى إبتدائي إلى السنة الثانية

حدّدت وزارة التربية الوطنية، كيفية التقويم البيداغوجي لتلاميذ الإبتدائي للسنة الدراسية 2024/2023. حيث أن الإنتقال إلى السنة الثانية إبتدائي يكون آليا لكل تلميذ تابع دراسته بصفة منتظمة في السنة الأولى.

وحسب منشور وزاري تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منه، فإن التقويم البيداغوجي لمرحلة التعليم الابتدائي، يتم إعتماد أنماط التقويم البيداغوجي من خلال التقويم المستمر، وهو تقويم يتم بالتوازي مع عملية التعلم. يهدف إلى تثمين مجهود المتعلم مهما كانت طبيعته وشكله. ويخص اللغات والرياضيات دون سواها.

كما يخص التقييم المستمر في اللغات أنشطة التعبير والتواصل الشفوي. القراءة والمحفوظات الكتابة والإملاء في الطور الأول أنشطة التعبير والتواصل الشفوي. القراءة والمحفوظات والإنتاج الكتابي في الطورين الثاني والثالث.

ويخص التقييم المستمر في الرياضيات: ميادين الأعداد والحساب المقادير والقياس، تنظيم المعطيات الفضاء والهندسة. وتمنح علامة عددية لتقييم مشاركة التلميذ في القسم، الإجابة على الأسئلة المشاركة في القسم الالتزام بالتعليمات. بالإضافة كذلك إلى كل المنتجات الكتابية المنجزة في كراس القسم، ومختلف الدفاتر المخصصة لإنجاز الأنشطة، ومختلف المشاريع المنجزة. كما ترفق العلامة العددية بملاحظات نوعية تعبر عن النتائج المحققة وكذا الصعوبات المسجلة من أجل معالجتها.

أما فيما يخص الإختبارات الفصلية، فيخصص إختبار فصلي واحد لكل مادة من المواد المقررة في مرحلة التعليم الابتدائي. وتنجز الاختيارات الفصلية حسب الرزنامة المحددة.

كما يكون تقييم تعلمات تلاميذ السنة الأولى ابتدائي في الفصل الأول على شكل ملاحظات وصفية نوعية. حيث وعلى هذا الأساس، عدلت كشوف تقييم النتائج الفصلية لمستويات مرحلة التعليم الإبتدائي على مستوى الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية. كما أن الإنتقال إلى السنة الثانية ابتدائي يكون آليا لكل تلميذ تابع دراسته بصفة منتظمة في السنة الأولى ابتدائي

حساب المعدلات في الإبتدائي

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