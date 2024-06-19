هذه طريقة الإكتتاب في عدل 3

كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن الإكتتاب في صيغة عدل 3 ستكون رقمية 100 بالمائة.

وقال الوزير على هامش تدشينه لمقر وكالة عدل بالعاصمة، أن طريقة الإكتتاب فستكون رقمية بنسبة 100 بالمائة. و تعتمد على رقم التعريف الوطني ورقم الضمان الإجتماعي. وهو دليل قاطع لتحكم القطاع في الجانب التقني والرقمي.

كما أشار الوزير إلى أنه قد تم إعداد منصة رقمية خاصة تتيح الإكتتاب بطريقة سلسلة وآنية عبر الحواسيب أو الهواتف النقالة. حيث يسهر عليها عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال.