هذه عقوبة الركن العشوائي للسيارات

كشفت قيادة الدرك الوطني، أن ركن السيارات بطريقة عشوائية تترتب عنه عقوبات وغرامات مالية تصل إلى 2500 دج.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن هناك من يقوم بركن سيارته بصفة عشوائية على جوانب الطرقات داخل التجمعات السكانية. دون مراعاة إتجاه حركة السير ودون مراعاة الإشارات التي تضعها السلطات المختصة.

وأشارت ذات المصالح إلى أن وضعية توقف مركبتك يجب أن تكون موافقة لاتجاه حركة المرور، وهذا حسب القواعد التالية: بالنسبة للطرق ذات السير في اتجاه مزدوج يجب أن يكون ركن السيارة على الجانب الأيمن من الطريق. باستثناء أحكام تتخذها السلطة المختصة “كوضع إشارات تمنع أو تنظم التوقف في ذلك الجانب من الطريق”.

أما بالنسبة للطرق ذات السير في إتجاه واحد الركن يكون على الجانب الأيمن أو الأيسر باستثناء أحكام تتخذها السلطة المختصة “كوضع إشارات تمنع أو تنظم التوقف في الجانبين من الطريق”.

كما أضافت مصالح الدرك أن التوقف أو الوقوف المخالف للقواعد المذكورة سابقا. ماعدا الأحكام التي تتخذها السلطة المختصة. يعتبر مخالفة مرورية منصوص عليها بالمادة 60 من المرسوم التنفيذي رقـم 04-381 المعدل والمتمم. ومعاقب عليها بالمادة 66/ب-7 من القانون 01-14 المعدل والمتمم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 2500 دج.