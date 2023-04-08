هذه عقوبة الركن العشوائي للسيارات

كشفت قيادة الدرك الوطني، أن الركن العشوائي للسيارات على حافة الطريق داخل التجمعات السكانية. يعتبر مخالفة مرورية يعاقب عليها القاتون بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 2500 دج.

وأضافت قيادة الدرك الوطني في منشور توعوي، أن هناك من يقوم بركن سيارته بصفة عشوائية على جوانب الطرقات داخل التجمعات السكانية، دون مراعاة إتجاه حركة السير ودون مراعاة الإشارات التي تضعها السلطات المختصة.

كما أضافت ذات المصالح، أن وضعية توقف المركبة يجب أن تكون موافقة لاتجاه حركة المرور، وهذا حسب القواعد التالية: بالنسبة للطرق ذات السير في إتجاه مزدوج. على الجانب الأيمن من الطريق، باستثناء أحكام تتخذها السلطة المختصة “كوضع إشارات تمنع أو تنظم التوقف في ذلك الجانب من الطريق”. و بالنسبة للطرق ذات السير في إتجاه واحد. على الجانب الأيمن أو الأيسر باستثناء أحكام تتخذها السلطة المختصة “كوضع إشارات تمنع أو تنظم التوقف في الجانبين من الطريق”.

وأعلنت مصالح الدرك الوطني، الركن العشوائي أو الوقوف المخالف للقواعد المذكورة سابقا، ماعدا الأحكام التي تتخذها السلطة المختصة. يعتبر مخالفة مرورية منصوص عليها بالمادة 60 من المرسوم التنفيذي رقـم 04-381 المعدل والمتمم. ومعاقب عليها بالمادة 66/ب-7 من القانون 01-14 المعدل والمتمم. بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 2500 دج.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور