هذه عقوبة تغيير النشاط التجاري دون رخصة

كشف الأمين الوطني للإتحاد العام للتجار و الحرفين الجزائريين عصام بدريسي، أن تغيير وممارسة نشاط تجاري خارج الرمز الموجود في السجل التجاري يعرض صاحبه إلى المساءلة القانونية. و عقوبات تصل إلى غلق المحل.

كما أوضح بدريسي في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن العقوبه قد تصل الى الحبس وفق القانون 03-09 المتعلق بالممارسات التجارية. و الذي ينص على أن كل تغيير دون ترخيص سواء في شهر رمضان أو خارجه يعاقب عليه القانون.

من جهتهم المواطنون أكدوا أن الكثير من التجار يغيرون من نشاطهم في شهر رمضان دون الحصول على رخصة. فالعديد منهم يحولون محلاتهم إلى بيع الحلويات و المشروبات الرمضانية .

للإشارة فإن وزارة التجارة تطلق إجراءات عقابية و تحذيرات كل سنة ضد التجار المخالفين. إلا أن ظاهرة التغير التجاري في تزايد مستمر ،خاصة خلال الشهر الفضيل .