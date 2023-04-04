هذه عقوبة عدم استظهار قسيمة السيارات

كشفت قيادة الدرك الوطني، أن عدم استظهار قسيمة السيارات تعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، بخصوص السند القانوني المتعلق بضرورة استظهار قسيمة السيارات على زجاج المركبة. فإن إستظهار قسيمة السيارات منصوص عليها بالمادة 308 من الأمر 76-103 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976. المتضمن قانون الطابع، والتي يترتب عن عدم إستظهارها السحب الفوري لبطاقة تسجيل المركبة. مقابل وصل مؤقت يرخص السير لمدة 07 أيام ولا ترد بطاقة التسجيل إلا بعد تقديم بيان يثبت دفع القسيمة.

كما أشارت ذات المصالح، إلى أن هذه المادة القانونية تم تعديلها بموجب القانون 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 لاسيما المادة 38 منه. أين نصت على إلزامية إستظهار قسيمة السيارات على الزجاج الأمامي للمركبة.