هذه عقوبة نقل المواد الاستهلاكية سريعة التلف دون مراعاة الشروط

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك من خلال النافذة القانونية. نقل مواد غذائية على متن مركبة غير مجهزة وما يترتب عنها من مخالفات.

وأكدت ذات المصالح في منشورها على ضرورة تجنب نقل المواد الاستهلاكية سريعة التلف دون مراعاة الشروط والضوابط المطبقة على نقلها. لاسيما المركبات غير مجهزة وغير معدّة لنقل هذه المواد. خاصة ونحن في موسم الصيف الذي تميّزه ارتفاع في درجات الحرارة.

ووفقا لذات المنشور فإن المادة 06 من القانون 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش التي تنص على ” ضرورة استعمال وسائل نقل المواد الغذائية للاستهلاك مع ضمان عدم تعرضها للاتلاف بواسطة عوامل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية”.

كما يعتبر ” نقل للمواد الغذائية سريعة التلف دون احترام الشروط الضرورية واللازمة” جنحة. وذلك طبقا للمادة 72 من القانون 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. حيث يتم تحرير محضر ضد كل مخالف لهذه التنظيمات .

وأي مخالف للشروط والضوابط المطبقة لنقل المواد الاستهلاكية سريعة التلف فإن عقوبتها تتمثل في غرامة مالية تقدّر من 50.000 دينار الى 1000.000 دينار طبقا للمادة 06 من نفس القانون.