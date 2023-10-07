هذه غرامة إنعدام الإنارة في السيارة

حذرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور من إنعدام الإنارة في السيارات.

وحسب ذات المصالح فإن القانون يعاقب إنعدام الإنارة في السيارات وعدم صلاحيتها بغرامة جزافية.

لهذا فإن عدم صلاحية أضواء السير إلى الخلف: معاقب عليها بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 2000 دج وفقا للمادة 66/أ-6 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم. و إنعدام هذه الأضواء، يترتب عليه غرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج حسب المادة 66/د-19 من القانون 01-14 المعدل والمتمم.

وتابع المنشور ان عدم صلاحية جهاز إنارة لوحة ترقيم المركبات يترتب عليه غرامة جزافية 2000 دج. وإنعدام جهاز الانارة للوحة الترقيم غرامة جزافية 5000 دج مع امكانية توقيف المركبة.

أما عدم صلاحية إشارات الكبح لكل مركبة أو مقطورة يعاقي عليه بغرامة جزافية 2000 دج . وإنعدام إشارات الكبح لكل مركبة أو مقطورة بغرامة جزافية 5000 دج مع امكانية توقيف المركبة.

في حين عدم صلاحية أضواء دليل تغيير الاتجاه لكل مركبة أومقطورة غرامة جزافية 2000 دج . وإنعدام أضواء دليل تغيير الاتجاه لكل مركبة أو مقطورة يعاقب بغرامة جزافية 5000 دج . اما انعدام الأجهزة العاكسة للضوء الأحمر نحو الخلف عقوبته غرامة جزافية 2000 دج. وأيضا إنعدام الأجهزة العاكسة للضوء الأحمر نحو الخلف غرامته الجزافية 5000 دج .