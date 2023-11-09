هذه غرامة الإستمرار في السياقة دون القيام بالفحص الطبي الدوري

ذكرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور الفحص الطبي الدوري لتمديد صلاحية رخصة السياقة.

وفي منشورلها أكدت الدرك الوطني أن تمديد صلاحية رخصة السياقة يكون بناءا على تقديم شهادة طبية مناسبة.

وذلك حتى يثبت المترشح أهليته حسب الحالة، (حسب صنف الرخصة) بالنسبة للسائقين الذين تقل أعمارهم عن الـ 60 سنة. أما اذا كان عمر السائق يفوق الـ 60 سنة، يصبح الفحص كل سنتين.

وفي حالة الاستمرار في السياقة دون القيام بالفحص الطبي الدوري، يعتبر مخالفة مرورية. وفقا للمادة 185 فقرة 02 من المرسوم التنفيذي 04-381 .

وبعاقب القانون حسب عليها بالمادة 66/د- 20 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم، بغرامة جزافية مقدّرة بحدها الأدنى 5000 دج.