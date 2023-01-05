هذه غرامة السير على الرصيف والتجاوز على اليمين

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول سير على الرصيف والتجاوز على اليمين وما يترثب عنها من غرامة جرافية.

ونشرت ذات المصالح فيديو يبيّن سائق حافلة يسير على الرصيف من جهة اليمين وقيامه بمناورة التجاوز على اليمين.

وأضاف ذات المنشور أن السير على الرصيف، يعتبر مخالفة مرورية. وذلك وفقا لأحكام المادة 80 من الـمرسوم التنفيذي رقم 04-381 المعدل والمتمم. ويعاقب القانون عليه بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 2500 دج حسب ماتنص عليه المادة 66/ب2 من القانون رقـم01-14 الـمعدل والـمتـمـم.

في حين التجاوز على اليمين ووفقا للـمـادة 28 من الـمرسوم التنفيذي رقـم 04-381 الـمعدل والـمتـمم يعتبر مخالفة مرورية، ومعاقب عليها بالـمـادة 66/د فقرة 3 من القانون 01-14 الـمعدل والـمتـمم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج.