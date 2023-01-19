هذه غرامة تعتيم زجاج المركبات “الفيمي”

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول تعتيم زجاج المركبات “الفيمي” وما يترتب عنها من غرامة.

وأوضحت ذات المصالح أن تعتيم السيارة اوهو إضافة أي مادة إلى زجاج المركبة من شأنها الحد من مجال رؤية السائق يعتبر مخالفة.

وأضافت ذات المصالح ان الكثير من أصحاب المركبات من يعتقد أن القانون يسمح بتعتيم زجاج المركبة بنسب محددة. فهذا غير وارد في النصوص التنظيمية والقوانين سارية المفعول. كما انه لا يوجد نص قانوني أو تنظيم يسمح بنسبة معينة من التضليل أو التعتيم. وذلك استنادا الى ما ورد في أحكام المادة 48 من القانون 01ـ14 المعدل والمتمم لقانون المرور المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها والتي تنص على منع إلصاق الشريط البلاستيكي المعتم أواستعمال أي طريقة أخرى تعتم زجاج المركبة.

وأيضا المادة 123 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم، والتي تنوّه الى ضرورة شفافية الزجاج التي تجهّز به المركبات كله، بما فيه الأمامي الواقي من الريح من مادة شفافة ، وألا يتسبب في رؤية الأشياء على غير حالها ولا على غير لونها.

وأكدت ذات المصالح ان كل مركبة بها زجاج معتم، ترفع ضد صاحبها مخالفة في قانون المرور، عقوبتها تتمثل في غرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج وفقا للمادة 66 /ج فقرة 9 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والمتمم.

هذا وحددت مصالح الدرك ماذا يقصد يبتتيم زجاج المركبات انه إضافة أي مادة إلى زجاج المركبة من شأنها الحد من مجال رؤية السائق. الحديث هنا ليس عن الزجاج الذي تنتجه الشركات المصنعة للسيارات، لأن هذه الأخيرة ملزمة باحترام مختلف المعايير الدولية للسلامة وتستعمل تقنيات لا يمكنها أن تعرض السائقين للخطر. أو أن تكون سببا في حجب مجال الرؤية لديهم، لكن الحديث عن الأشخاص الذين يستعملون لاصقا لا يخضع لأي معايير سلامة، أو وضع ستائر على زجاج المركبة.