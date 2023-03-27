هذه غرامة تعطيل حركة المرور

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. حول السير بسرعة منخفضة دون عذر مقبول وعرقلة السير العادي للـمركبات.

وأوضحت ذات المصالح عبر النافذة لقانونية ان السير ببطء من شأنه تعطيل حركة المرور يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون.

وأضافت في منشورها ان السير بسرعة منخفضة دون عذر مقبول وعرقلة السير العادي للمركبات يعد مخالفة مرورية من الدرجة الثانية.

ووفقا للقانون فإن ان السير ببطء من شأنه تعطيل حركة المرور تترتب عنها مخالفة من الدرجة الثانية منصوص عليها بموجب المادة 27 من المرسوم التنفيذي 04-381.

كما يعاقب عليها المادة66/ب-3 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى بــ2500 دج.